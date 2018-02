Gli Arcieri Uras dominano i campionati regionali compound

Dominio degli Arcieri Uras nei campionati regionali indoor di tiro con l’arco, divisione compound, organizzati dalla Sarcopos, che si sono disputati a Muravera, nella palestra di Viale Rinascita. Daniele Raffolini e compagni si sono infatti aggiudicati tutti e tre i titoli assoluti che sono stati assegnati, e ben quattro delle otto competizioni di classe.



In campo maschile prestigioso tris per Daniele Raffolini (Uras), che dopo aver fatto sua la gara di classe ha dato il bis in quella assoluta superando in finale Luca Pinna (Portoscuso) con il punteggio di 144-142, e poi ha completato l’opera aggiudicandosi anche la competizione a squadre assieme a Matteo Murgia e Filippo Carrus (1.694). Terzo posto invece per Cristian Falchi (Mejlogu), che nella finalina ha avuto la meglio sul compagno di squadra Fabio Marras per 142-136. Fra le donne doppia affermazione per Roberta Sideri (Uras), che ha vinto sia la gara di classe che quella assoluta, imponendosi nell’ultimo atto tutto in famiglia contro Ilaria Spanu per 142-140. Gradino più basso del podio infine per Maria Cuccu (Sarcopos), grazie alla vittoria per 137-134 su Pietrina Ticca (Arcos).



Questi tutti i nuovi campioni regionali di classe. Senior Daniele Raffolini (Uras, punti 585). Femminile Roberta Sideri (Uras, 566). Master Salvatore Curreli (Sardara, 554). Femminile Maria Cuccu (Sarcopos, 539). Junior Luca Pinna (Portoscuso, 576). Allievi Danile Caddeo (Sardara, 550). Ragazze Martina del Duca (Sardara, 497).

A squadre. Senior Arcieri Uras (Daniele Raffolini, Matteo Murgia, Roberto Cucchedda, 1.675). Master Arcieri Uras (Massimo Zedda, Salvatore Carta, Massimo Lotta, 1.631).



x