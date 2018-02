Workshop Clown a Sassari

L'Associazione culturale BobòScianèl organizza per Sabato 24 e domenica 25

febbraio nel suggestivo spazio del Teatro Civico di Sassari un Seminario intensivo sull'arte del Clown. Un workshop tenuto dall'attore e insegnante Fabio Cicchiello sulla scoperta del proprio clown e del proprio senso del ridicolo (una dimensione fantastica così vicina all'uomo per natura e così combattuta dallo stesso in favore di una dignità spesso solo di facciata). Un percorso che fa parte del grande universo teatrale ma che se ne discosta proprio per cercare una dimensione di verità e di apertura nei confronti degli altri, per capire molto del nostro essere umani e per accettarne le fragilità.



Potremo dire che il workshop è adatto a chiunque voglia confrontarsi con se stesso, al di la di velleità attoriali e smania da palcoscenico, ma

anche, ovviamente a chi sta seguendo un percorso nell'ambito della recitazione. Quello del clown è sicuramente una tappa fondamentale per mettere un tassello importante nel proprio bagaglio formativo e capire ancora più a fondo la grande magia della comunicazione tra chi sta sul palcoscenico ed il pubblico. Il seminario intensivo è tenuto da Fabio Cicchiello che opera a Roma ormai da più di vent'anni nell'ambito del teatro comico con specifica attenzione al lavoro sul clown; vanta una formazione di livello europeo e un curriculum notevole fitto di spettacoli teatrali (la

cui maggioranza sono originali, scritti e interpretati da lui), esperienze

cinematografiche e televisive. Il corso è articolato in due incontri tra sabato e domenica: il sabato si lavora dalle 10.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa pranzo e la domenica dalle 10.30 fino alle 18.30 sempre con un'ora di pausa pranzo. Alle 19.30 live performance “Si fa così” dello stesso insegnante e la lezione aperta di tutti i partecipanti. Per ulteriori informazioni: 3299852011 bobo_scianel@yahoo.it