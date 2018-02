Va in archivio con successo il Carnevale Sennorese 2018

Dopo tre eventi all'insegna del divertimento si è chiusa martedì con la sfilata dei carri allegorici l’edizione 2018 del Carnevale Sennorese, che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori arrivati dai centri limitrofi per assistere alla festa organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune.



La sfilata dei carri di martedì, bissando la manifestazione di sabato, è partita nel pomeriggio da via Marcora, nel quartiere Montigeddu e ha percorso via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia e via Roma inferiore, con arrivo vicino alla passeggiata "La Scala" per la frittellata. Il corteo ha percorso le strade del paese con in testa la banda musicale Città di Sennori, seguita dal gruppo dei giocolieri e mangiafuoco sui trampoli, il gruppo delle ballerine brasiliane e il carro delle Pro Loco, la parata delle Geishe, la parata dei contadini del Vietnam, le streghe del coro delle voci bianche, il carro dei messicani, quello dei cowboy e cowgirl, la parata delle favole e cartoni animati, il carro dello scuolabus di Sennori. «Anche quest’anno registriamo un successo crescente per il Carnevale Sennorese, e questo è uno stimolo in più per noi e per tutte le persone che partecipano all’organizzazione dell’evento, tanto che l’idea è quella di replicare la manifestazione anche in estate», commenta il presidente della Pro loco, Riccardo Sara. «Il Carnevale Sennorese si conferma un evento di grande attrattività, con visitatori che arrivano da tutti i centri del territorio. Ci dispiace per il piccolo episodio spiacevole che ha coinvolto proprio uno delle migliaia di visitatori. Si è trattato di un fatto isolato che niente ha a che vedere con la festa, purtroppo con migliaia di persone per strada, un alterco può verificarsi ovunque e con chiunque. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e non è stato rovinato il clima di allegria che ha caratterizzato la manifestazione», commentano il sindaco, Nicola Sassu, e la consigliera delegata alla Cultura, Elena Cornalis.