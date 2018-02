Legge 20 in ritardo. Carta:"A Sassari è urgente dare risposte ai pazienti con patologie gravi"

Le leggi di settore procedono in clamoroso ritardo. 1800 famiglie che usufruiscono dei finanziamenti della legge 20, hanno gravi difficoltà a procedere con le terapie. Riportiamo il commento del consigliere Giancarlo Carta, dopo la commissione odierna ai servizi sociali nella quale l'assessore di riferimento era assente giustificata.





"La situazione che riguarda tutte le leggi di settore (legge 20 ed altre) sta diventando allarmante, con un ritardo nei pagamenti che ormai ha raggiunto il quarto mese. La totale assenza di comunicazione da parte dell’amministrazione, mista ad informazioni contrastanti provenienti dai diversi uffici, sta mettendo i poveri utenti in una situazione di disagio insopportabile.

È urgentissimo che l’assessore ai servizi sociali Spanedda dia informazioni serie e puntuali sullo stato dell’arte e sui tempi di pagamento.

Ci sono centinaia di bambini e adulti che purtroppo non stanno facendo le terapie o ancora peggio non prendono le medicine utili alla loro patologia per mancanza di fondi. Tutto ciò è intollerabile e colpisce nostri concittadini già provati dalla loro malattia. L’amministrazione si deve far carico di risolvere questo problema nei tempi più rapidi possibili e darne immediata comunicazione alla cittadinanza. "