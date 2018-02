Sassari. Patrimonio Erp, al via gli interventi di manutenzione straordinaria

Sono in fase di avvio gli interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sassari.



La giunta ha infatti approvato, nella seduta del 14 febbraio, i progetti esecutivi per un totale di 650 mila euro.



Nel quartiere di Monte Rosello alto saranno interessati dagli interventi gli alloggi di via Ardara, ai civici 4, 6 e 10. Si provvederà al ripristino strutturale delle parti degli edifici che presentano stato di degrado. In via Pozzomaggiore, ai civici 3, 11A e 11B sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico.



Manutenzione straordinaria anche a Latte Dolce, in via Donizetti, ai civici 33, 35 e 37.



«Sono solo i primi cantieri ad essere avviati – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna -. Partiranno a breve altri lavori negli alloggi Erp, siamo in fase di aggiudicazione delle gare d'appalto. È del 14 febbraio l'aggiudicazione del primo lotto di interventi di riqualificazione del patrimonio Erp in un ulteriore tratto di via Donizetti, ai civici 27, 29 e 31».