“Feminos” va in scena al Centro culturale di Sennori: serata con aperitivo, esposizioni e teatro

Sabato 17 febbraio, alle ore 20,30 nell’Auditorium “Antonio Pazzola” del Centro culturale di Sennori, in via Farina 32, la coproduzione dell’associazioni Il Lentischio e Thetre en vol propone una serata al femminile con lo spettacolo “Feminos”, opera teatrale liberamente ispirata a “Amore e morte” di Antonino Rubattu, con la riduzione e traduzione in dialetto sennorese di Angela Pazzola, e la supervisione alla drammaturgia di Maria Paola Cordella.



Feminos è il primo risultato di un percorso teatrale che scava nella memoria e nelle tradizioni del luogo. Un gruppo di donne coraggiose e appassionate, supportate dell'amministrazione comunale, ha raccolto la proposta del Theatre en vol, che da anni cerca nuove strade e sperimentazioni volte all'utilizzo del mezzo teatrale come strumento di promozione e divulgazione della cultura di un luogo.



Tutto è nato con un esercizio teatrale: un dialogo tratto dal famoso dramma di Federico Garcia Lorca “La casa di Bernarda Alba”. Da lì un percorso di ricerca ha portato a scoprire la traduzione in lingua sarda del dramma di Lorca magistralmente adattata da Antoninu Rubattu, fino a una riscrittura in dialetto sennorese per una drammaturgia originale intensa ed emozionante dove Lorca e Rubattu restano una citazione chiara e salda.



La serata, prendendo spunto da “Festuge”, un modello nordico dove tutta la comunità è chiamata a fare da corollario agli eventi culturali, propone una concertazione tra arte, spettacolo, artigianato e imprenditoria che attiri visitatori e renda il vivere il paese più intenso e partecipato.