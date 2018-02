Olbia, la Dinamo incontra l'ambasciatore del Qatar

Il vice presidente della Dinamo Banco di Sardegna Gian Mario Dettori questa mattina ha incontrato Abdulaziz Ahmed AlMalki, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Qatar. L’alto diplomatico, a Olbia per un meeting istituzionale in vista dell’apertura dell’ospedale Mater Olbia, ha dedicato un momento della sua mattinata gallurese alla Dinamo, che nei prossimi giorni sarà ospite dell’emirato per i Sardinia Days, quattro giorni di eventi tra sport, business e turismo.



“Vi devo ringraziare per aver deciso di visitare il Qatar e aver organizzato un’iniziativa che promuove le relazioni tra i nostri paesi anche dal punto di vista dello sport – ha detto l’ambasciatore nel corso di una breve intervista in esclusiva - .Sapete che il Qatar è un paese che tiene molto allo sport e uno degli ambiti a cui desidera dare maggiore sviluppo è sicuramente la pallacanestro. Abbiamo un organismo che promuove lo sport a livello accademico con programmi mirati e abbiamo tantissimi studenti che ogni anno, proprio per promuovere lo sport nel nostro paese, si laureano in corsi specifici. Fa parte della nostra strategia di crescita del paese investire nello sport e avere a livello educativo-formativo una parte dei nostri studenti che si concentri sullo sport management sia a livello teorico sia a livello pratico. Il Qatar ospiterà i Mondiali di calcio 2022 – ha aggiunto - e stiamo lavorando tanto in questi anni perché questo evento sia di livello altissimo e per offrire standard davvero di alta qualità: sarà un evento importantissimo per il nostro paese, vogliamo stupire, vogliamo che questi nostri Mondiali siano ricordati per il grande livello di efficienza. E naturalmente facciamo tutti il tifo perché l’Italia si qualifichi e possa partecipare”.



“Ringraziamo l’ambasciatore Abdulaziz Ahmed AlMalki per la sua grande disponibilità e cortesia nell’incontrarci in una giornata per lui fitta di impegni - afferma il vice presidente della Dinamo Gian Mario Dettori - . E’ rimasto molto colpito e incuriosito dall’iniziativa che ci porterà in Qatar la prossima settimana e dal progetto che condividiamo con la Regione Sardegna per la valorizzazione delle eccellenze nello sport e delle eccellenze del territorio. In quest’ottica abbiamo anche parlato della possibilità di aprire a ulteriori incontri istituzionali quando saremo a Doha, oltre a quelli già in programma. Dalle sue parole durante il meeting di questa mattina si percepisce il grande interesse per il nostro territorio, la serietà dei loro programmi e soprattutto che il loro progetto guarda avanti ed è destinato a non fermarsi a quanto fatto finora”.