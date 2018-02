"Una crisi che viene da lontano", presentazione del libro di Giovanni Canu

Lunedì 19 febbraio alle ore 18,00 presso la Sala Angioy del Palazzo

della Provincia in piazza d'Italia, Giovanni Canu presenta il suo libro

"Una crisi che viene da lontano. La battaglia persa contro il potere

finanziario".



Sul libro:"Le frasi dell’ex Presidente della FED Alan Greenspan: “Ho trovato

un’imperfezione nel modello che percepivo come la struttura

fondamentale che definisce il funzionamento del mondo, per così dire”,

e del Presidente della BCE Mario Draghi: “Si è rotta la cinghia di

trasmissione” (tra la politica monetaria e l’economia reale), rendono

chiara la dimensione della crisi. Una crisi non soltanto finanziaria,

ma anche di valori, che mina, alla base, il modello capitalistico. Per

comprendere le cause della crisi del 2008 è necessario, però, partire

dagli albori della moderna economia, analizzando il percorso che ci ha

portato all’attuale situazione, evidenziando le influenze di alcuni

gruppi di potere. Le grandi battaglie politiche del XIX secolo, per

individuare quale soggetto dovesse essere legittimato a “battere”

moneta e quale collaterale dovesse garantirla, si sono concluse con

l’affermarsi delle banche centrali e dell’emissione garantita da

titoli di stato. Nel XX secolo il dibattito si è spostato

sull’intervento dello Stato nell’economia, e si è concluso negli anni

’80 con una deregulation che ha favorito le multinazionali e gli

speculatori. Da oltre 40 anni la spesa pubblica ha perso la sua

funzione anticiclica, diventando una componente strutturale

dell’economia. Questa funzione è stata affidata, esclusivamente, alla

politica monetaria, che opera inondando il mercato di liquidità nei

periodi di crisi. Questo eccesso di liquidità, a causa di fenomeni

quali derivati, globalizzazione e carry trade, ha consentito movimenti

di capitale di tale entità, da provocare la crisi di alcuni Stati

sovrani. Analizzando la storia americana, si possono individuare

alcuni personaggi che hanno cercato di contrastare le lobby dominanti

ed hanno provato a rendere il sistema economico più equo e meno

soggetto alle speculazioni di alcuni. Purtroppo, con l’abolizione del

Gold Standard nel 1971, la guerra tra potere politico e potere

finanziario si è risolta con la definitiva vittoria di quest’ultimo.

Da quel momento in poi, tutte le decisioni sono state rivolte ad una

deregulation sempre più spinta e all’annacquamento dello Sherman Act,

che ha consentito la creazione di aziende, talmente grandi, da

fatturare più di uno Stato, e, pertanto, ad essere considerate troppo

grandi per fallire."



L'autore:

Giovanni Canu è nato a Sassari nel 1969. Nel 1994 si è laureato in

Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano. Attualmente

lavora in Lombardia e si occupa di consulenza aziendale, elaborazione

di piani strategici e business plan