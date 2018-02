Basket in carrozzina , anticipo di playoff e scontro salvezza in serie A

Sabato 17 febbraio Serie A di basket in carrozzina in campo per la dodicesima giornata di campionato, la terz’ultima nella stagione regolare. Con le prime quattro in classifica ormai certe della qualificazione ai playoff Scudetto, i prossimi incroci diventano decisivi per l’assegnazione delle teste di serie e quindi per gli accoppiamenti di semifinale, oltre che per la lotta salvezza, che proprio sabato conoscerà uno snodo decisivo con il match tra SBS Montello e Polisportiva Nordest.



Apre la giornata il S. Stefano UBI Banca, che alle 16 sarà impegnato in trasferta sul campo del GSD Porto Torres. Match non proibitivo per i marchigiani primi in classifica, che con una vittoria salirebbero a quota 22 punti, approcciando nel migliore dei modi un rush finale che li vedrà scontrarsi prima con Giulianova e poi, nell’ultima giornata di stagione regolare, sul campo dell'altra battistrada Briantea 84 in un match che probabilmente sarà decisivo per l’assegnazione della testa di serie numero uno.



Impegno meno semplice proprio per i canturini, che se la vedranno in trasferta con la DECO Group Amicacci Giulianova (palla a due alle ore 18), in quello che potrebbe essere un anticipo di playoff. Giulianova, al terzo posto in classifica insieme al Santa Lucia Roma a quota 16, cerca una vittoria che potrebbe rappresentare la vera svolta di una stagione vissuta fin qui sempre un gradino sotto le aspettative. La Briantea però già un girone fa si era dimostrata superiore vincendo con un netto 71 a 38 e in Abruzzo va a caccia dell’undicesima vittoria in campionato. Turno sulla carta più favorevole per il Santa Lucia Roma, in campo a Varese alle ore 17 contro una Cimberio che non ha più molto da chiedere alla classifica. I romani invece puntano ad ipotecare il terzo posto.



Sfida cruciale infine in ambito salvezza quella delle ore 18 tra Polisportiva Nordest e SBS Montello. Entrambe le squadre sono in coda alla graduatoria a quota 2 e cercano di evitare quell’ultimo posto che significherebbe retrocessione. All’andata il successo dei bergamaschi con 20 punti di scarto conta poco: vincere per entrambe significherebbe mettere una seria ipoteca sulla salvezza, condannando l’avversaria ad una disperata rimonta nelle ultime due giornate.





DIDA: Ramo Rekanovic (Pol. Nordest)