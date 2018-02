Donna trovata morta nella sua abitazione. Era stata dimessa qualche giorno fa dal pronto soccorso

Secondo i primi accertamenti potrebbe essere morta nella sua abitazione per cause naturali. Il pm ha comunque disposto gli accertamenti del caso con l'esame autoptico. Una signora di 58 anni, qualche giorno fa era andata al pronto soccorso per un malessere. Era stata dimessa ed è rientrata a casa. Poi nessuno ha più avuto notizie. Parenti e amici hanno provato a contattarla in questi giorni ma il silenzio preoccupante ha fatto partire i soccorsi.Stamane i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione trovando il corpo della donna senza vita.