E' Parma la Capitale italiana della Cultura 2020. Niente da fare per Nuoro

Nuoro non è riuscita nell'impresa fortemente voluta da tutta la città. Sarà Parma la Capitale italiana della Cultura 2020.

L'annuncio questa mattina durante una cerimonia pubblica tenutasi a Roma nella sede del Mibact.

Nuoro era giunta alla fase finale insieme a Parma, Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Aveva superato la prima selezione che vedeva ben 46 centri in lizza e ciò aveva fatto sperare.

Grande l'impegno profuso da centinaia di persone che entusiasticamente avevano creduto nella concreta possibilità di riuscire nonostante la presenza di fortissime contendenti.

Parma era al suo secondo tentativo. Perchè non ritentarci?