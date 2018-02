Sassari, rinvenuto in un appartamento proiettile della I Guerra Mondiale

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Sassari, grazie alla collaborazione di alcune unità del Comando Genio Guastatori di Macomer della Brigata Sassari, hanno proceduto alle operazioni di brillamento in un luogo idoneo nell’agro di Sassari, di un ordigno risalente alla I Guerra Mondiale.



Il proiettile bellico, era stato rinvenuto da un privato cittadino all’interno di un appartamento ricevuto in eredità. Dopo la segnalazione il personale della Polizia di Stato aveva effettuato un sopralluogo nell’appartamento dal quale era emersa la necessità di un intervento di personale specializzato dell’Esercito Italiano, in quanto l’ordigno risultava ancora potenzialmente pericoloso.



Il cittadino inoltre aveva ritrovato, custodite all’interno di un cassetto di un armadio, una pistola a tamburo e una sciabola, risalenti anch’esse alla I Guerra Mondiale, che sono state consegnate all’Ufficio Armi della Questura.