La Torres ricorda il giovane Antonio

di SSN

Una visita toccante per un abbraccio collettivo, nel ricordo dello studente di Ittiri Antonio Meloni, scomparso tragicamente il 24 novembre scorso, mentre correva accanto al bus che doveva condurlo a scuola. Oggi i genitori, Francesco e Caterina, accompagnati dai parenti e dagli amici, hanno incontrato i ragazzi della Torres per ricevere dalle mani del capitano, Tore Pinna, e da Stefano Sarritzu la maglia che la squadra ha voluto dedicare al ragazzo.



I rossoblù, infatti, appresa la notizia della sua scomparsa, erano scesi in campo al Vanni Sanna due giorni dopo per affrontare la gara di campionato. Il pensiero di quel giovane di 14 anni, andato via troppo presto, li aveva spinti a dare un segnale di vicinanza alla famiglia, così duramente colpita nel dolore. Al gol realizzato Sarritzu ha svestito la maglia ufficiale per mostrare quella in ricordo di Antonio con una dedica semplice: “Resterai sempre nei nostri cuori”.



Dopo l’allenamento c’è stato l’incontro e quella maglia è passata nelle mani dei genitori di Antonio. Un gesto simbolico ma anche un messaggio, ancora più forte, ai coetanei e agli studenti di tutte le scuole del territorio, perché tragedie simili non debbano ripetersi e perché quel dolore, che ha colpito tutta la comunità di Ittiri e l’intera isola, si trasformi in un ricordo dolce del sorriso di Antonio, che amava il pallone e la vita e che oggi ha fatto sentire, fortissima, la sua presenza.