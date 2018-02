Sanna a Praga per individuare un percorso di sviluppo turistico

di SSN

Costruire relazioni internazionali e dialogare con operatori esteri, porre le condizioni per incrementare gli insediamenti turistici nel territorio comunale. Sono gli obiettivi del Comune di Sassari, in questi giorni a Praga per presentare il bando sulle “Zone F4”, ovvero le aree del territorio comunale che possono accogliere nuovi insediamenti turistico-alberghieri. Il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alle politiche per la pianificazione territoriale, attività produttive e edilizia privata Alessandro Boiano e l'architetto Roberta Omoboni, funzionaria del settore Pianificazione urbanistica ed edilizia privata, hanno incontrato gli imprenditori e le imprenditrici del settore presso la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca (Camic).



L’incontro, che si è svolto presso il palazzo Trauttmanndorfský, è stato introdotto dai saluti del presidente della Camera di Commercio Gianfranco Pinciroli e dal secondo segretario dell’Ambasciata italiana a Praga, Federico Bernardi. Il bando punta a incrementare gli insediamenti turistici nei luoghi dove sono già presenti strutture alberghiere, e a crearne di nuovi nelle aree che ad oggi risultano carenti di servizi. Sono cinque le aree individuate, la fascia periurbana, che si estende cioè in prossimità del centro abitato, Platamona e Ottava, Biancareddu, Villa Assunta, l'Argentiera e Porto Palmas.



«Abbiamo voluto incontrare gli operatori e le operatrici internazionali, perché siamo convinti che ci si debba aprire agli investimenti esteri oltre che a quelli italiani – ha detto il sindaco Nicola Sanna -. L'offerta che vogliamo creare per il nord-ovest dell'isola deve essere ampia e diversificata».

«Sassari è tra i pochi comuni della Sardegna ad avere un piano urbanistico in vigore e compatibile con il piano paesaggistico e di assetto idrogeologico – ha detto l'assessore Boiano -. Il Puc punta alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e ambientale presente del nord ovest della Sardegna, mediante l’integrazione del turismo balneare, culturale e ambientale, al fine di creare un nuovo modello turistico destagionalizzato».



Numerosi gli interventi degli associati e delle associate Camic del settore immobiliare, a proposito della progettazione delle strutture ricettive, dei collegamenti tra il centro urbano e le aree di futuro investimento indicate nel bando, nonché degli sviluppi urbanistici del territorio.

In conclusione dell'incontro Nicola Sanna ha insignito della spilla con il Candeliere, simbolo della città, il presidente Gianfranco Pinciroli e Antonio Costantino di Sardegna Travel s.r.o., socio Camic, per l’impegno profuso nella promozione del territorio sardo.