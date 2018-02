A Sassari arriva l’unica e inimitabile Fabbrica del cioccolato

di SSN

Con “Chocomoments Sassari”, entri nel mondo dolce e goloso della Fabbrica del Cioccolato e scopri tutte le fasi di lavorazione del cioccolato artigianale, dalla fava di cacao al cioccolatino finito. E’ questa la grande attrazione della festa del cioccolato che dal 1 al 4 marzo fa tappa a Sassari in Piazza d’Italia per regalare al pubblico di ogni età, l’emozione che solo il “cibo degli dei” può darci.



Tre giorni di eventi nell’evento. Una prima edizione organizzata da Chocomoments con il patrocinio del Comune, ricca di sorprese. Un’occasione unica e imperdibile per assaggiare il migliore cioccolato di qualità italiano - buono e che fa bene - e perdersi tra le tante raffinate creazioni frutto dell’estro e della passione dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia, grazie alla mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti - dalle 10.00 alle 20.00 e venerdì e sabato fino alle 22.30 - e il suo ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili e liquori al cioccolato.



Sono tante le attrazioni in programma. A partire dagli speciali cooking show, che quest’anno celebreranno la città con un omaggio: la speciale pralina che sarà realizzata direttamente in Fabbrica - domenica alle 18.00 - con un ingrediente tipico svelato all’ultimo istante. Ma le novità della festa non finiscono qui: giovedì alle 18.00 scopriremo tutti i trucchi per realizzare un’ottima sacher, vendendo all’opera i maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. Grande curiosità per lo show della squadra di maestri cioccolatieri che sabato alle 18 realizzerà in presa diretta una tavoletta di cioccolato lunga 30 metri decorata con i dolci tipici sardi. Seguirà degustazione gratuita per tutti i presenti.