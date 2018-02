A tourismA nasce la Rete delle statue stele del Mediterraneo

di SSN

I protagonisti dell’accordo per la costituzione della rete delle statue stele del Mediterraneo hanno compiuto questa mattina il passo definitivo. Nella sala 103, al primo piano del Palazzo dei Congressi, sede del tourismA di Firenze, i responsabili dei musei di Aosta (Gianfranco Zidda), Pontremoli (Angelo Ghiretti), La Spezia (Marzia Ratti) e Laconi (Giorgio Murru) hanno discusso e approvato la bozza dell’intesa che i prossimi giorni sarà siglata ufficialmente dai responsabili di tutti i musei che in territorio italiano espongono statue menhir.



Si tratta di un accordo storico, varato già nella passata edizione, che oltre alle realtà citate mette insieme le città di Trento, Bolzano e Villa del Garda e, forse, dall’anno prossimo, anche Francia, Spagna, Germania e Svizzera, che con la Sardegna, e le citate città italiane, condividono la presenza di statue stele.



L’accordo prevede non solo la collaborazione e l’organizzazione di iniziative importanti, ma soprattutto l’interscambio culturale, la condivisione delle informazioni, la promozione di eventi e la costituzione di un portale multilingue che nascerà grazie al contributo dell’editore Carlo Delfino.



Già lunedì la bozza sarà condivisa e portata all’attenzione della comunità scientifica per aprire una stagione nuova in cui la Sardegna occuperà una posizione di primo piano in virtù del museo della statuaria preistorica della Sardegna, con sede a Laconi, diretto dall’archeologo Giorgio Murru, in cui sono esposte le statue menhir che in questi giorni sono protagoniste indiscusse della sala Sardegna allestita a Firenze al Salone internazionale dell’Archeologia.

All’incontro, che si è appena concluso, hanno partecipato, fra gli altri, anche i sindaci di Ruinas e Allai, Ester Tatti e Antonio Pili, nonché il presidente del consorzio turistico Sa perda ‘e Iddocca, Sandro Sarai, e l’editore Carlo Delfino che, come detto, sosterrà materialmente la costituzione del portale nazionale della rete, strumento indispensabile per il varo dell’accordo e la comunicazione. Sarà un portale multilingue che dovrà essere progettato con l’intento di diffondere il più possibile la conoscenza della rete e favorire quell’interscambio culturale che è alla base dell’accordo.



L’intesa, è stato detto durante l’incontro, dovrà avere un riconoscimento di carattere scientifico e politico che rappresentano le condizioni essenziali per garantire la più ampia operatività alla rete.



La rete delle stature stele del Mediterraneo nasce proprio quando in Sardegna si stanno gettando le basi per la costituenda rete dei luoghi culturali che si occupano di statuaria preistorica e la firma di questo importante accordo creerà ulteriori opportunità di sviluppo con indubbie ricadute positive anche sul piano del turismo culturale.



Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore del Salone, Piero Pruneti, che ha partecipato ai lavori: “Sono particolarmente lieto – ha detto il patron di tourismA durante la conferenza – che questo accordo nasca qui a Firenze nell’ambito del Salone internazionale dell’Archeologia”.

Intanto prosegue a ritmo serrato l’attività della Sala Sardegna che nel secondo giorno di apertura è stata letteralmente invasa da una moltitudine di visitatori incuriositi e anche affascinati dal mistero delle statue menihr e dalla religione della Sardegna antica.



Oggi, giorno di chiusura, il programma del padiglione Sardegna è affidato alla conferenza di Giorgio Murru che tirerà le fila di questa intensa e proficua tre giorni di comunicazione e divulgazione scientifica.