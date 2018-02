La Torres pareggia a Samassi

di SSN

La Torres trova solo un punto a Samassi in una gara tutt'altro che entusiasmante e ricca di occasioni. I sassaresi reggono bene per tutti i novanta minuti e rischiano poco, se non in una occasione nella ripresa. Per i rossoblù ci provano Spinola e Mannoni ma senza troppa fortuna. Un punto importante per continuare la corsa verso i play off del campionato di Eccellenza.