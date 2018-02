Bomba metereologica con gelo neve e crollo delle temperature. Burian è alle porte

L'Europa si prepara ad un colpo di freddo definito epocale. Perchè dalla Russia partirà un blocco di aria freddissima che congelerà mezza Europa. Un vero e proprio shock termico che si muoverà da est verso ovest e che si scontrerà con la temperatura meridionale. Un vortice depressionario intrappolerà l'Italia e le correnti fredde porteranno neve e gelo per oltre tre giorni. I giorni peggiori sono quelli a cavallo tra venerdì e domenica di questa settimana, ma il maltempo si estenderà in Sardegna fino a martedì della prossima ancora, quando ci sarà il vero tracollo termico. Masse d'aria che arrivano dalla Siberia non lasceranno scampo, Burian è previsto tra lunedì 26 e martedì 27 e porterà con se, le giornate più fredde di questo inverno mite.