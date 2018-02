Sassari Latte Dolce sconfitto in casa dal Tortolì

Sassari calcio Latte Dolce perde la partita in casa contro il Tortolì.

A parlare è il presidente Roberto Fresu: «Delusione totale per l’epilogo della partita contro il Tortolì. Basta con i cali di concentrazione: partite come questa, se considerate erroneamente abbordabili e già vinte, sono le più insidiose. Per noi è stato fatale l'approccio alla partita: eravamo un’altra squadra rispetto a quella vista a Ostia. Un’altra squadra perché non avevamo la stessa intensità mentale e agonistica messa in campo una settimana fa. Così non va, perché se siamo già convinti di essere salvi e di poterci permettere cali di tensione, allora non abbiamo capito niente. Sopratutto alla vigilia di due trasferte insidiose, difficili e consecutive come quelle di Latina e Flaminia. Questa battuta d'arresto imprevista, questo schiaffo preso, spero sia benevolo per caricare di responsabilità giocatori, mister e staff: tutti devono essere consapevoli che questo tipo di partite non si possono perdere. Forse qualche giocatore è stanco, e non rende al 100%. Mancano ancora 10 partite alla fine del campionato, e già due volte le nostre sconfitte negli scontri diretti alzano la media salvezza. Da questa settimana, come società, pretendiamo testa bassa in allenamento: la sana tensione agonistica della settimana va sciolta solo e soltanto alla fine dei 90’ dopo la partita».