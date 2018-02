Sassari. La sofferenza e l'aiuto, Voce Amica Onlus incontra la città

Venerdì 16 febbraio, nella sala Langiu del Comando della Polizia Locale con il patrocinio del Comune di Sassari e dell’assessorato alle politiche sociali, l’associazione di volontariato Voce Amica Sassari Onlus ha aggiunto un’altra tessera nel puzzle delle attività di inFormazione e sensibilizzazione che da tempo porta avanti in favore della cittadinanza.

“Le parole sono gocce preziose”, questo il titolo dell’incontro introdotto dalla Presidente Sandra Poddighe e condotto da Annalisa Masala e Cristina Benedetto, entrambe formatrici per e di Voce Amica: gradita ospite l’assessore Alba Canu che ha messo l’accento sull’importanza di saper cogliere il disagio delle persone, qualunque esso sia e qualunque sia l’età in cui si manifesti, auspicando la possibilità di agire anche nelle scuole fin dalla prima infanzia.

L’importanza del dialogo e dell’ascolto sono state messe a fuoco secondo un iter che è partito dalla prevenzione del suicidio per giungere gradualmente alla comunicazione quotidiana; alternandosi l’un l’altra e grazie anche al sapiente utilizzo di alcune suggestive slides e di brevi video, le due volontarie hanno elencato molti dei luoghi comuni più accreditati sul tema del suicidio, sfatando alcuni dei miti creatisi intorno. Prevenire le scelte estreme è possibile: questo è il messaggio che hanno lanciato con forza ed entusiasmo Annalisa Masala e Cristina Benedetto, illustrando ampiamente gli stati d'animo di chi non sopporta più il proprio dolore ed offrendo le possibili parole per cercare di lenirlo. Si è potuto così riflettere su quanto timore si provi nell’affrontare l’altrui sofferenza e su quanto, a volte, sia facile rischiare di sbagliare nel modo di porsi. Le due formatrici sono riuscite anche a coinvolgere le persone presenti all’incontro che si è concluso con la lettura di un racconto di Lorenzo Marone e con l’annuncio di un corso della durata di 9 ore, da svolgersi domenica 18 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00, il cui tema sarà l’ascolto empatico.



Wen Tzu ha detto “Parlare è il modo di esprimere se’ stesso agli altri, ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se’ stesso”: i volontari di Voce Amica ci provano, rispondendo tutti i giorni al numero unico 199.284.284 e tramite webcall all’indirizzo www.telefonoamico.net