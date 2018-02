5 punti per la crescita delle imprese. Confartigianato chiede ai candidati di firmare il documento

Ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario;

favorire l’accesso al credito; sostenere la crescita e la

competitività; proseguire e migliorare gli interventi per il lavoro e

la formazione; costruire un percorso di successo per Impresa 4.0 e

l’utilizzo del digitale.



Sono queste le cinque proposte contenute nel documento “Per tornare a

crescere” che Confartigianato Imprese Sardegna ha predisposto in vista

delle elezioni del 4 marzo e che gli Artigiani rivolgono alle forze

politiche, con un messaggio chiaro: “Ripartiamo dalle piccole imprese

che rappresentano il 99,4% del tessuto produttivo e danno lavoro al

65,3% degli occupati”.



“Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno di un forte interesse da

parte dei parlamentari sardi che si accingono ad affrontare la

prossima legislatura – affermano Antonio Matzutzi e Stefano Mameli,

Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – per

questo abbiamo stilato dei punti chiari e semplici con le priorità e i

temi di forte interesse del sistema produttivo regionale”.



Il documento, pubblicato al link

https://www.sardegnaimpresa.it/politiche-2018/, è a disposizione di

ogni candidato che vorrà sottoscriverlo come impegno, qualora eletto,

a portare avanti le istanze degli artigiani e delle piccole imprese.

Confartigianato si impegna a rendere noti i candidati che

sottoscriveranno il documento e a valutare durante i cinque anni di

mandati l’effettivo impegno profuso dai parlamentari verso queste

istanze.



“Ovviamente siamo disponibili a incontrare ogni forza politica –

continuano Matzutzi e Mameli – e vogliamo che i candidati che

ambiscono a rappresentare la Sardegna in Parlamento, siano ben

consapevoli di quali siano le priorità del territorio e, soprattutto,

del mondo dell’artigianato e della micro e piccola impresa, cuore

pulsante dell’economia regionale e nazionale”.



Le proposte di Confartigianato, inoltre, sono sintetizzate in due

messaggi–manifesto rivolti ai candidati alle elezioni: “Sapete come

raddrizzare l’Italia?” e “Fateci una bella sorpresa: non fateci

sorprese”.



“Una scelta, quella del 4 marzo – sottolineano da Confartigianato

Sardegna - che, al di là delle preferenze politiche, definirà il

futuro del Paese, dei cittadini e delle imprese. La speranza è quella

di riportare la piccola impresa e l’artigianato al centro delle scelte

economiche del nuovo governo”.



“Le micro, piccole e medie imprese rappresentano il 99,4% delle

imprese del Paese – spiega Matzutzi - ma sono le destinatarie di leggi

in deroga, come se le leggi ordinarie vengano fatte per una sparuta

minoranza. E’ una delle chiave di rovesciamento di prospettiva che noi

chiediamo a chi si candida al governo del Paese”.



“Per tornare a crescere” – secondo Mameli - è necessario sostenere

crescita e competitività, riducendo la pressione fiscale, tagliando il

costo del lavoro, promuovendo l’export, incentivando l’innovazione

tecnologica e puntando, contemporaneamente, a valorizzare il lavoro

artigiano che, con la sua flessibilità, è il vero valore aggiunto

dell’economia italiana”.



“Oltre alle cinque proposte – conclude il Segretario Regionale di

Confartigianato - il mondo delle piccole imprese ha bisogno di due

interventi di contesto: il superamento dell’attuale legge quadro

sull’artigianato del 1985, ormai superata, e una legge che regolamenti

la rappresentanza, per evitare che chiunque possa vantare di avere

rappresentatività del settore, proprio come accade oggi”.