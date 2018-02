Alghero, ultimati i lavori a Ungias-Galanté

Ultimati i lavori infrastrutturali a Ungias-Galanté, la zona artigianale a nord di Alghero. Con un investimento di oltre 600mila euro di fondi regionali per le opere infrastrutturali nelle aree di crisi, l'Amministrazione comunale è intervenuta con lavori di riqualificazione di strade e parcheggi (compresa la bitumatura), sull'impianto di illuminazione pubblica, con interventi di manutenzione generale e il completamento degli impianti di irrigazione e sistemazioni a verde, gli allacci idrici e fognari dalla rete extra-urbana. Realizzate aree pedonali e fasce verdi di rispetto costituite da marciapiedi sopraelevati rispetto alla sede stradale e ultimata la sistemazione complessiva della viabilità con idonee delimitazioni degli stalli di parcheggio e la realizzazione di apposite aree dedicate ai mezzi pesanti. Si trattava di interventi molto attesi dagli artigiani che operano nella zona, che da oggi possono programmare nuovi investimenti con ritrovato ottimismo e reali potenzialità di crescita. Questa mattina il sopralluogo alla presenza di una folta rappresentanza di Artigiani locali e dei vertici provinciali di ConfArtigianato. Col sindaco Mario Bruno, l'assessore regionale all'Industria, Maria Grazia Piras, i delegati comunali alle Opere Pubbliche Raimondo Cacciotto, allo Sviluppo Economico Ornella Piras e all'Ambiente Raniero Selva. "Si porta a compimento un altro impegno concreto dell’Amministrazione che in collaborazione con la Regione ha mostrato lungimirante sensibilità verso la soluzione dei problemi che negli scorsi anni hanno determinato difficoltà e rallentamenti agli imprenditori insediati ad Ungias-Galanté" ha sottolineato il Primo cittadino di Alghero dopo aver ringraziato la Regione per l'impegno, i competenti uffici comunali e l'ex assessore Gianni Cherchi che aveva dato avvio all'intervento. “Opere progettate, finanziate e realizzate nei tempi previsti - spiega Raimondo Cacciotto - nel segno della concretezza, la stessa con cui l’Amministrazione sta attuando tutti gli interventi necessari e programmati in città: dal decoro urbano al verde e alla sicurezza". Nel frattempo gli uffici hanno espletato l'iter per l'assegnazione di due nuovi lotti in zona artigianale, dove dalle prossime settimane si insedieranno le nuove aziende. In allegato alcuni scatti dell'odierno sopralluogo e il link al video, liberamente condivisibile, caricato sul canale istituzionale del Comune di Alghero.