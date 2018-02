Festa de Sa limba Mama

La Regione celebrerà con due eventi, a Sassari e a Cagliari, la Festa de sa limba mama, mercoledì 21 febbraio. Il tema scelto per la giornata è “Sa trasmissione intergeneratzionale de sa limba”. Iscolas e famìlias a cunfrontu. “La Giornata internazionale della Lingua Madre – ha detto l’assessore Dessena – è stata proclamata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel novembre del 1999. Dal 2000 viene celebrata per promuovere la diversità linguistica e culturale e il poliglottismo. Per ciò che concerne la Sardegna, la famiglia è il luogo dove i ragazzi conoscono e imparano la lingua sarda, mentre la scuola e l’Università hanno il compito di fornire un insegnamento formale. Occorre dunque sensibilizzare le famiglie, i luoghi dell’Istruzione e le Istituzioni affinché avvenga la trasmissione di un patrimonio così importante, come la lingua, ai giovani”.



A Sassari l’appuntamento è alle 10.30 all’Università, nel dipartimento di Scienze Umanistiche (via Roma 151 - aula Lessing). Saranno presenti l’assessore della Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena, Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Aldo Maria Morace, direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, e il sindaco Nicola Sanna. Gli interventi saranno a cura di Fiorenzo Toso, professore ordinario del Dipartimento, Michele Pinna, insegnante e direttore scientifico dell’Istituto Bellieni, Giovanni Strinna, ricercatore del Dipartimento, Mauro Maxia, professore associato di linguistica e filologia italiana e Letizia Portas, esperta e insegnate di lingua catalana ad Alghero. Parteciperanno ai lavori gli studenti delle scuole e dell’Università di Sassari, e la loro presenza sarà certificata tramite attestato per i crediti formativi. Si esibirà il coro degli studenti “Città di Sassari”.



A Cagliari, invece, l’appuntamento è - sempre il 21 febbraio - alla MEM, via Mameli 164 alle ore 10.30, con una caccia al tesoro linguistica dedicata ai ragazzi delle scuole, e la proiezione di film in lingua sarda in collaborazione con lo Sportello linguistico regionale e la Cineteca Sarda.