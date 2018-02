FEBAL Casa ha aperto il nuovo showroom di Sassari

Ampiezza degli spazi, offerte su misura per tutta la casa e professionisti dedicati al cliente: questi i punti di forza del nuovo store che Febal Casa ha inaugurato a Sassari.



L’importante superficie espositiva di 850mq dà ampio spazio all’allestimento di diverse composizioni cucina che esprimono appieno i valori simbolo del brand. Volumia, Kaleidos, Marina 3.0, Sand e Chantal: una selezione di modelli diversi tra loro, studiati dall’azienda per soddisfare una clientela sempre più trasversale e attenta non solo alla funzionalità del prodotto ma anche al suo design.



Oltre alla vasta scelta di cucine, nello store sono esposte anche le composizioni living della linea Febal Giorno, i divani e le poltrone della Linea Sofas, e alcuni tra gli elementi più attuali e innovativi della linea Febal Notte: soluzioni versatili e altamente componibili capaci di abbracciare e soddisfare le esigenze più diverse.



Il nuovo showroom Febal Casa di Sassari vanta inoltre della presenza di un’estesa area tecnica, dove il cliente può usufruire di un servizio di consulenza di altissima qualità ed essere consigliato da un professionista nell’arredo della propria casa.



“Siamo presenti con Febal Casa sul territorio di Sassari già da qualche anno. Con l’inaugurazione del nuovo showroom vogliamo valorizzare maggiormente la forza del brand” afferma Alberto Sanna, Store Manager. “A questo proposito, il punto di forza dello store sta proprio nel concetto con cui è stato pensato: l’idea di una mostra, non solo di un negozio. L’architettura dell’ambiente, a facciata interamente vetrinata, fa sì che i passanti possano vedere, anche dall’esterno, ciò che Febal Casa offre. La posizione inoltre, nella zona più commerciale, rende lo store ancora più strategico.”.



“Con questa apertura consolidiamo la nostra presenza sul territorio sardo offrendo sempre più scelta ai nostri consumatori. La vera forza del brand è il format, un format su misura per sé: l’obiettivo di Febal Casa è il benessere a 360 gradi, stare bene nel proprio ambiente. Le generose dimensioni dello store permettono al cliente, accompagnato dall’esperienza dello store manager, di vivere un’esperienza total home basata su design, confort e innovazione. Per Febal Casa l’ascolto e l’attenzione per il cliente rappresentano la base di partenza sulla quale costruire un rapporto di fiducia e collaborazione che porta a soluzioni personalizzate e curate nei minimi dettagli.” Aggiunge l’AD Emanuel Colombini.