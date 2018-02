Alghero e la differenziata, un progresso con molte perplessità

La differenziata, come concetto generico, è encomiabile, così come la scelta dei sindaci di voler attuare nel proprio comune questo tipo di raccolta. Il comune virtuoso, contribuirà al controllo e alla gestione dei rifiuti, coinvolgendo il cittadino che in prima persona che si fa garante di un mondo meno inquinato, ecosostenibilee più pulito. Se la stessa regola del cittadino fosse il principio, a monte, della gestione generale, vedremo meno plastica e carta in commercio, ma il discorso si fa troppo complicato e non certo risolvibile in poche righe. La differenziata porta a porta nella città catalana ha presentato sin da subito grossi disagi: da una parte cambiare le regole del conferimento dei rifiuti ai cittadini non è impresa facile, dall'altra, anche la gestione del servizio deve ancora essere collaudato al meglio. C'è chi grida allo scandalo per la fruizione dei famosi "mastelli" , c'è chi invece non sa dove buttare le deieizioni canine visto che i cestini in alcune zone sono completamente assenti e rischia di portarsele a casa. C'è anche chi chiede le "isole ecologiche", poichè ad Alghero ci sono realtà abitative popolose che avranno concrete difficoltà nella gestione dei mastelli. La differenziata è un ottima soluzione ed è auspicabile che si faccia bene in tutte le realtà della nostra isola, ma le regole, bisogna studiarle altrettanto bene per evitare di incorrere in situazioni come quelle che si vedono nella foto. Alghero, in una via a pochi passi da quella principale, via xx settembre, la situazione è questa.