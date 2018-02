Sassari, nuovo marciapiede in corso Regina Margherita di Savoia

Il Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari ha programmato per giovedì 22 febbraio, salvo contrattempi, l'inizio del cantiere in corso Regina Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra viale Italia e corso Giovanni Maria Angioy. Sarà allargato il marciapiede e durante le operazioni la strada sarà ristretta a un'unica corsia.



Il cantiere fa parte del primo “Mutuo strade”, da 1.600.000 euro, che prevede una serie di interventi in tutto il territorio comunale per rifacimento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche.