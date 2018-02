Alghero, si concretizza la programmazione urbanistica

Gli effetti della programmazione urbanistica cominciano ad arrivare dopo una attenta fase di preparazione. IL Piano del Traffico per ampliare qualità e fruibilità degli spazi pubblici urbani. Approvato oggi dalla Giunta, il Put firmato da Willi Husler rivisita la viabilità in relazione agli effetti che produrrà la circonvallazione e il primo lotto della Sassari-Alghero, le aree di sosta, la pedonalità della vasta area portuale: dallo Scalo Tarantiello alla via Garibaldi, ai grandi spazi dell’area portuale, fino via Primo Maggio e la transitabilità nel senso unico di marcia. “Il Put è la prima di una serie di appuntamenti cadenzati dall’Amministrazione – ha spiegato oggi il Sindaco Mario Bruno - tra i quali spicca il Piano Urbanistico Comunale. E' nostra intenzione portare a compimento il Puc entro questa consiliatura, ci siamo dati una scadenza per l’adozione a Luglio. Non sarà auspicabilmente un piano della sola maggioranza, sarà un piano che guarda alla qualità piuttosto che alla quantità, che tiene conto necessariamente delle mutate condizioni sociali: una città che invecchia e che ha una percentuale di natalità bassissima, che ha bisogno di edilizia residenziale pubblica e di una qualificazione della ricettività alberghiera”. A Giugno l’accantieramento della circonvallazione, opera pubblica più che mai indispensabile destinata a risolvere gran parte delle criticità della viabilità ma anche perché sarà impulso per la creazione di una serie di nuovi servizi. Ancora un paio di settimane e sarà la volta del Pul, il piano di utilizzo dei litorali. “Siamo pronti per il confronto e per la fase di condivisione con la città – ha detto l’Assessore all’Urbanistica Alessandro Balzani. “Nelle more dell’approvazione degli strumenti urbanistici quali il Pai, il Piano dei Litorali garantisce un quadro coerente di regole a tutela di imprese, cittadini e per la preservazione degli ecosistemi costieri”. In dirittura finale anche il Piano di Valorizzazione e Conservazione dell'area di Bonifica di Alghero, una risposta adeguata al territorio per il cogliere le opportunità che da qui al 2020 contengono le misure comunitarie del Piano di Sviluppo Rurale.