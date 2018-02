E' Burian il vento gelido che spazzerà l'Italia

Si prevede per il 25 febbraio l'arrivo in Italia di una massa di aria freddissima proveniente dalla Siberia. E' il burian il vento che spingerà le temperature a livelli bassissimi per le nostre latitudini, portando neve e gelo per oltre tre giorni. E' previsto che le temperature resteranno di giorno sotto allo zero, perlomeno nella pianura Padana, per arrivare sino al meno dodici nelle ore notturne.

Il Burian non è comunque una novità per l'Italia e l'Europa, almeno storicamente; ma quando è successo - inverni del 1929, 1947, 1956, 1963 1979, 1987 e 1996 - il freddo è rimasto nella memoria di tutti .

La situazione meteo è comunque sotto costante osservazione nella sua evoluzione. I centri di calcolo dedicati alla metereologia stanno studiando l'impatto che si avrà sul nord Italia. Perchè da questo dipenderanno le ripercussioni sulla nostra Isola.

A noi non resta che prepararci, perchè con ogni probabilità anche la Sardegna avrà la sua parte.