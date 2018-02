Giovedì 22 febbraio al via le prevendite "a scatola chiusa" degli abbonamenti per il Time in Jazz

Al via giovedì 22 febbraio sul circuito Vivaticket la prevendita "a scatola chiusa" degli abbonamenti per la trentunesima edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in calendario dall'8 al 16 agosto nel paese natale del trombettista, Berchidda (Ss), e in altri centri e località del nord Sardegna: una nuova formula, pensata per premiare la fiducia degli spettatori più affezionati che vorranno acquistare gli abbonamenti "a scatola chiusa", appunto, cioè senza conoscere ancora il cartellone della manifestazione, che verrà reso pubblico ufficialmente il 27 marzo.



L'offerta propone un prezzo speciale per l'ingresso alle quattro serate in programma nell'arena allestita nella Piazza del Popolo, "palco centrale" del festival, da domenica 12 a mercoledì 15 agosto (tutte con inizio alle 21,30): 70 euro per l'abbonamento intero, 60 euro per il ridotto, con un sensibile risparmio, dunque, rispetto a quanto si pagherà invece a partire dal 27 marzo (90 per l'intero, 80 per il ridotto).



Per informazioni: Vivaticket, tel. 892234; www.vivaticket.it. La segreteria di Time in Jazz risponde invece al numero telefonico 079 703007 e all'indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it.