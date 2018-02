Vaccini gratuiti da distribuire in tutta la provincia. La proposta di Aggius

Le difficoltà e i disagi per effettuare le vaccinazioni gratuite previste nel piano nazionale dei vaccini sono oggetto dell'interrogazione presentata dal consigliere regionale Francesco Agus. L'esponente di Campo Progressista Sardegna chiede l'intervento dell'Assessore della Sanità per chiarire i motivi delle complicazioni rilevate dagli utenti sardi che, nell'intento di voler vaccinare i figli in età pediatrica, si sono visti richiedere dagli sportelli dell'ATS la copertura delle spese d'acquisto delle dosi di vaccino.



" Il problema - precisa Agus - riguarda in particolare quei vaccini che il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale non ha reso obbligatori, ma sono comunque previsti nel Calendario vaccinale perché fortemente raccomandati per loro importanza. È il caso del vaccino anti-rotavirus: secondo un'applicazione delle direttive ministeriali discutibile e non univoca da parte degli operatori sanitari regionali, per i nati nel 2017 la somministrazione a volte risulta gratuita, a volte risulta a pagamento per una cifra peraltro non irrisoria di 70€".



Conclude Agus:" Il problema dell' erogazione dei servizi sanitari regionali é un tema che evidentemente non si poteva esaurire con la sola istituzione dell'ASL unica. Abbiamo il dovere di garantire su tutto il territorio regionale pari trattamento e accesso alle vaccinazioni, anche quelle non obbligatorie, a tutti coloro che hanno correttamente interpretato la necessità di doversi vaccinare per l'incolumità propria e della collettività. L' ATS é stata istituita proprio con l’obiettivo di garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, e non possiamo permetterci incertezze sulle procedure da adottare su un tema cosi delicato".