A Sassari "La verità rende single"

Marco Bazzoni torna ad essere protagonista. O meglio, continua ad essere protagonista sulla scena interpretando però sé stesso, dall’inizio alla fine del suo “la verità rende single”, spettacolo che dopo aver fatto incetta di successi in continente pronto a sbarcare sull’Isola. Tre tappe in Sardegna: a Cagliari il 15, a Sassari il 17 e a Nuoro domenica 18 marzo. Prevendite avviate, Fan scatenati sulla sua pagina Facebook da quasi due milioni di like.



L’Italia e la Sardegna lo hanno scoperto e amato nel panni di Baz il lettore multimediale, poi ancora come Gianni Cyano il cantante autoriferito. Schermi, teatri e piazze lo hanno raccontato e regalato al pubblico in tutto il suo estroso essere cangiante e divertente: lustro e il divertimento si confermano, ancora una volta, ma in “la verità rende single” Marco Bazzoni toglie la maschera e si mette a nudo.



In “la verità rende single” si canta, si ride (tanto), ci si commuove e si riflette ad un ritmo incalzante che però lascia il giusto spazio al sorridere di piccole miserie e grandi bugie amorose: “Voglio mostrarmi autentico e vero ma, soprattutto, svelare a colpi di sana ironia le ipocrisie che alimentano un mondo sempre più artefatto e ambiguo - afferma il noto artista sardo e sassarese -. Perché siamo falsi quando tentiamo di conquistare una donna? Perché sui social vogliamo apparire diversi da quello che siamo? Perché non riusciamo più a distinguere tra realtà e finzione? Domande cui proverò a rispondere, senza ipocrisia e con tutta l’ironia del caso”.



Uno spettacolo tutto nuovo quello di Marco Bazzoni, che dopo tanto studio fra l’Italia e Los Angeles, la doverosa gavetta e le risate regalate alle platee che intanto imparavano a conoscerlo e apprezzarlo, ha ricevuto svariati premi nei più prestigiosi festival Italiani e ha conquistato il pubblico televisivo dello show Colorado, primo di una lunga serie di traguardi raggiunti e poi tagliati alla ribalta del piccolo schermo. Scrive, canta, ha coronato il sogno di esibirsi nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store, e intanto lavora a questa nuova tappa della sua carriera.