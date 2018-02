Cus Sassari, terzo torneo universitario di tennis

E venne il tempo di imbracciare la raccheta, scendere in campo e sfidarsi per il titolo – maschile e femminile – di campione universitario di tennis. Nell’ambito delle attività programmate per il 2018, il Cus Sassari del presidente Nicola Giordanelli ribadisce per il il terzo anno consecutivo l'appuntamento con il Torneo Universitario di Tennis, evento fra i più attesi della stagione accademico/sportiva aperto agli studenti universitari, ai dipendenti dell’Università di Sassari ed ai ragazzi delle scuole superiori frequentanti la scuola tennis del Cus.



Tutti gli incontri e le fasi del torneo saranno disputati a Sassari negli ampi ed accoglienti spazi degli impianti sportivi universitari di via San Pietro d’Ottava, regione San Giovanni, a partire da lunedì 26 febbraio e si concluderanno entro e non oltre il 28 marzo. Come già accennato, potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli studenti universitari in possesso della tessera Cus Sassari valida per l'anno accademico 2017-'18, i dipendenti universitari in possesso della tessera Cus Sassari valida per l'anno accademico. 2017-'18, e i ragazzi frequentanti gli ultimi due anni delle scuole superiori iscritti alla Scuola Tennis del Cus Sassari in possesso della Cus Card valida per l'anno accademico 2017 /18.