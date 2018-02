Camera di Commercio, misure agevolative messe in campo dal Pon

La Camera di Commercio di Sassari, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, organizza venerdì 23 febbraio alle ore 9,30, nella sede camerale in via Roma 74 a Sassari, il convegno dal titolo:"Presentazione degli strumenti: Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (PON), Smart & Start Italia e Fondo di garanzia per le PMI".



Nel corso dell'incontro, che sarà aperto dal Segretario generale della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito, interverranno rappresentanti ed esperti del Ministero dello Sviluppo Economico, di Invitalia e della Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, che illustreranno le misure agevolative messe in campo dal PON Imprese e Competitività 2014-2020 che approfondiranno i temi relativi al PON come sostegno della competitività delle PMI e alle start up innovative "Smart& Smart Italia." L'incontro permetterà di acquisire crediti formativi validi ai fini della FPC in base all' effettiva formazione (4 crediti).