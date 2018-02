Sassari. Tentano di vendere marijuana agli agenti della GdF in borghese, arrestati

I militari della Guardia di Finanza in borghese hanno arrestato un giovane ittirese e un soggetto extracomunitario che hanno tentato di vendergli della marijuana ai giardini pubblici di via Tavolara.



Gli agenti hanno iniziato a tenerli d'occhio finchè il 25enne nato in Germania e residente a Ittiri, ha estratto dagli slip un grosso involucro di plastica con all’interno oltre 40 grammi di marijuana suddiviso in 33 dosi pronte per la vendita. Solo in quel momento i baschi verdi si sono avvicinati alla panchina occupata dai due giovani ed è proprio in quell’istante che il giovane sardo, sollevando lo sguardo, si è reso conto di chi erano gli acquirenti.



La successiva perquisizione operata presso l’abitazione del giovane di Ittiri ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sono quindi scattate le manette per entrambi che si trovano agli arresti domiciliari. Questa mattina nel processo in direttissima i due giovani sono stati condannati all’obbligo di presentazione alla PG. La sostanza stupefacente e quant’altro rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.