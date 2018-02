Sennori, lotta al randagismo: campagna di sensibilizzazione del Comune

L’amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con il Servizio veterinario della Assl di Sassari, promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini verso il problema del randagismo, invitando i proprietari di cani a procedere all'identificazione elettronica degli animali.



L’assessorato alla Polizia locale, guidato dall’assessore Ottavio Ligas, ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina è prevista dalla legge ed è obbligatoria. I detentori di cani devono pertanto far applicare a propri animali un microchip identificativo per registrarlo nella banca dati dell’anagrafe. Il microchip, oltre a rappresentare un deterrente contri i furti degli animali, consente l’immediata identificazione del cane in caso di smarrimento.



Gli interessati possono sottoporre gratuitamente i cani alle procedure di identificazione elettronica: è necessario prendere contatto con il responsabile del procedimento, Francesco Cattari, presso la sede del Comandi di Polizia Locale, in via Rosa Gambella, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.