Stupefacenti. La guardia di Finanza di Cagliari segnala ventisette persone alla Prefettura

In occasione di una manifestazione pubblica di intrattenimento organizzata a Cagliari, le Fiamme Gialle del capoluogo hanno predisposto uno specifico servizio di controllo finalizzato al contrasto alla diffusione ed assunzione di sostanze stupefacenti.



Le verifiche effettuate hanno consentito di individuare ventisette persone, di età ricompresa tra i 15 e i 42 anni, tutte in possesso di diversi quantitativi di varie sostanze stupefacenti.

Tutti sono stati oggetto di segnalazione alla Prefettura di Cagliari.



Inoltre, estendendo il controllo alle aree circostanti la manifestazione, le unità cinofile hanno rinvenuto sul terreno e fra i cespugli dosi di marijuana, hashish e quindici spinelli: il tutto evidentemente abbandonato frettolosamente con l'inizio delle operazioni di controllo.



Dall'inizio dell'anno, dopo quest'ultima operazione, sono complessivamente settantuno le persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.