Il mercato dell'antiquariato e dell'artigianato torna ad Alghero

Dopo otto lunghi anni la città di Alghero riavrà il proprio mercato dell'antiquariato e dell'artigianato. Rigattieri, artigiani, antiquari e collezionisti animeranno una volta al mese la piazza della Mercede trasformandola in un bazar, nel suq della Rivera del Corallo, luogo di attrazione e di acquisti per cittadini e turisti. Ad organizzare la manifestazione è Art.in.pia – Artigiani in piazza, florida associazione formata da artigiani e hobbisti provenienti da tutta l'Isola che da anni promuove l'arte dell'antiquariato e non solo nel nord Sardegna. Il luogo e il giorno scelti hanno il sapore della tradizione. Ad Alghero infatti lo storico mercatino negli ultimi anni di vita, dopo aver abbandonato piazza Civica, si è svolto nella centrale piazza della città l'ultimo sabato di ogni mese. Così sarà anche per l'inaugurazione, questo sabato 24 Febbraio dalle ore 9 alle 20 nella piazza antistante la chiesa, mentre i prossimi appuntamenti si terranno nello stesso spazio ma il terzo sabato del mese. Saranno ben venti gli artigiani presenti con i loro stand e molto variegata la tipologia della merce: mobili d'epoca, prodotti artigiani realizzati sul momento, sartoria fatta a mano, vinili rari, bigiotteria di qualità, oggettistica storica, collezioni introvabili e tanto altro. L'associazione Art.in.pia, presieduta da Antonello Niedda, negli ultimi anni ha dato vita a tutta una serie di importanti manifestazioni in vari comuni – Stintino, Castelsardo, Uri, Olmedo, Sassari solo per citare i più vicini - tutte caratterizzate dall'alta qualità dei prodotti esposti. Questo dunque il valore aggiunto del rinnovato mercato dell'antiquariato e dell'artigianato di Alghero, essere all'interno di un percorso che unisce attraverso l'arte tutto il territorio del nord Sardegna.