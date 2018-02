Musica ad Alghero, al Miramare il tributo ai Negrita e i "Cabbijos" in concerto

Il carnevale con le sue feste in maschera è ormai passato. Questo non vuol dire che si debba fermare l'intrattenimento nella Riviera del Corallo e il Miramare Gastro & Music Pub prosegue con la sua fitta programmazione di eventi e musica dal vivo.

Lo scorso weekend il nuovo locale di Alghero ha presentato, venerdì 16 un omaggio ai Queen con l'esibizione dei "Queen in rock – a Magic Tribute" per la rassegna Friday Tribute Night, uno show davvero curato in ogni particolare sia musicale che vocale e scenico, il giorno successivo poi a far da padrone è stato il rock italiano di "Sheila e i suoi schiavi".

Questo fine settimana invece sul palco del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi ben due spettacoli in esclusiva. Venerdì 23 Febbraio Friday Tribute Night, la rassegna che porta nella Riviera del Corallo i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo, giunge al dodicesimo appuntamento con l'anteprima in esclusiva del tributo ai Negrita da parte della band "La pillola". Il longevo progetto musicale sassarese presenta per la prima volta ad Alghero il proprio omaggio a Pau & co. proprio il giorno in cui la storica band toscana pubblica il nuovo singolo "scritto sulla pelle" che anticipa il tredicesimo disco "desert yacht club". Sabato 24 invece saranno i "Cabbijos" a salire sul palco del Miramare, si tratta di una prima volta anche per il gruppo di Porto Torres che da un decennio ormai propone un repertorio dalle sonorità pop-rock con particolare attenzione all'ironia e al coinvolgimento del pubblico come il nome stesso racconta. I concerti sono ad ingresso libero e il locale ha anche attivo il servizio di cucina a cura di chef Claudio Cubeddu con piatti e burger di pesce, carne e vegetariani.