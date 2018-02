Bollette alle stelle per colpa dei morosi. Dalla Sardegna parte la protesta e la raccolta firme

o”.Lo ha detto stamane il leader di Unidosannunciando di aver lanciato con il suo movimento un’imponente mobilitazione sarda e nazionale contro la delibera dell’autorità per l’energia che prevede appunto di scaricare su tutti gli utenti i debiti dei morosi. Migliaia ogni ora le firme sulla piattaforma nazionale: https://www.change.org/p/presidente-autorita-per-l-energia-elettrica-e-il-gas-no-alle-bollette-elettriche-con-i-debiti-dei-morosi “Si tratta – ha detto Mauro Pili - di una mobilitazione giuridicamente incardinata nella procedura di consultazione e fondata su principi fondamentali del diritto civile e costituzionale. In questa direzione il pool legale che sta già assistendo Unidos in questa nuova battaglia ha già individuato gli elementi cardine per contrastare questo nuovo tentativo si saccheggiare le tasche delle famiglie”.Nella petizione sono indicate con precisione tutte le gravi violazioni di legge e l’irragionevolezza del provvedimento proposto.L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato la consultazione 52/2018, ancora in corso (possono partecipare tutti, anche i singoli cittadini, scadrà il 26 febbraio), che si pone l’obiettivo di spalmare sugli utenti finali le morosità relative agli oneri di sistema lasciate dagli operatori insolventi nei confronti dei distributori di rete. In pratica le bollette non pagate dai furbetti saranno pagate dai cittadini utenti che hanno sempre pagato. Si tratta di una proposta inaudita che lede i più elementari principi del diritto, a partire dal rapporto contrattuale tra utente ed erogatore. A questo si aggiunge la violazione del principio secondo il quale l'utente deve pagare solo ed esclusivamente ciò che ha consumato al costo pattuito contrattualmente senza unilaterali, irragionevoli e illegali incrementi di costo. I mancati pagamenti da parte dei morosi non possono in alcun modo essere scaricati sugli utenti regolari perchè questo genererebbe automaticamente un invito ad uniformarsi alla regola del non pagare perchè tanto pagano gli altri! I debiti dei morosi per 1,4 mld sono addebitabili ai consumatori domestici, i restanti 4,6 mld si riferiscono a utenti di altri usi e media tensione, principalmente PA, Partite Iva e soggetti diversi dal consumatore domestico.Tutto questo è in capo alle società erogatrici che devono perseguire, semmai, il ristoro dei debiti proprio da chi non ha pagato e non paga.L'obiettivo di questa petizione è quello di partecipare attivamente alla consultazione esprimendo la totale contrarietà alla deliberazione con il preannuncio dell' attivazione di un'apposita class action in caso di approvazione della stessa. Le fonti di diritto di gerarchia superiore ai regolamenti dell’Authority fanno ritenere il provvedimento deliberato nullo. Il provvedimento viola la Costituzione della Repubblica, in quanto secondo l’art. 23 “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”. L’Authority è un’autorità amministrativa indipendente, che può imporre nell’interesse pubblico, il pagamento dei cosiddetti “oneri di gestione” solo se tale potere impositivo è descritto in una norma di Legge. E' in totale violazione del principio costituzionale di equità considerato che impone la ripetizione di una tassa in capo ad uno stesso soggetto. E' palesemente in contrasto con il principio stabilito dal codice tributario che prevede che tasse ed imposte possono essere decise ed applicate solo ed esclusivamente con legge dello Stato. E' fatto assoluto divieto di introdurre il principio illegittimo di retroattività – art. 3, L. 212/00 (cd. statuto dei contribuenti), considerato che le norme tributarie non hanno e non possono avere effetto retroattivo.Costituisce palese violazione del codice civile in materia di contratti e diritti e le conseguenti obbligazioni che da esso sorgono.E' palesemente violato il codice del consumo, in riferimento alla buona fede,correttezza, e informazione del consumatore nel contrattoSi chiede la non adozione e la conseguente revoca del disposto della delibera 52/2018 considerata la sua palese illegittimità e irragionevolezzaSi chiede di revocare ogni atto e proposta tesa a scaricare sui cittadini/utenti/onesti ogni ulteriore aggravio dei costi di sistema e riequilibrare i costi tenendo anche conto dei divari strutturali e infrastrutturali, compresi quelli insulari.