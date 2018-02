Nicola Sanna aderisce alla Giornata di preghiera e digiuno

Nicola Sanna aderisce alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace indetta da Papa Francesco il 23 febbraio, venerdì della prima settimana di Quaresima.

Il sindaco di Sassari accoglie l'appello del pontefice, rivolto a tutti i cittadini e le cittadine, anche di fede non cattolica.«Trovo che sia un'occasione di porre l'accento sui conflitti che si protraggono in 36 diversi paesi del Mondo, come sottolineato da Papa Francesco, che ha voluto dedicare la giornata in particolare alle popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan, – dichiara il primo cittadino -. È un piccolo gesto, ma è utile per accendere i riflettori sulle condizioni in cui versano le popolazioni di quei paesi».