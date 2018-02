Sassari. Ruba profumi e li nasconde nell'abbigliamento

Nel corso del pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti ha denunciato in stato di libertà una donna di origine straniera, ma residente da tempo in Italia, di 51 anni, per furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità . Gli agenti sono intervenuti presso il punto vendita del centro cittadino, dove, poco prima, era stata fermata una donna con merce non pagata. La predetta infatti, era stata notata da un addetto alla sicurezza mentre si aggirava con fare sospetto nel reparto profumeria del negozio e prelevava dagli espositori profumi e cosmetici che occultava dentro la propria borsa.

Subito dopo, senza passare per le casse, ha attraversato le barriere antitaccheggio, ed una volta fuori dall’esercizio commerciale è stata fermata ed accompagnata presso l’ufficio del direttore.

Alla presenza dei poliziotti, la donna ha riconsegnato la merce sottratta, per un valore di circa 1800,00 euro e nel mentre, gli agenti operanti hanno notato alcune etichette fuoriuscire dal giubbotto che la stessa indossava. Davanti all’evidenza, la straniera ha dichiarato che poco prima aveva consumato un altro furto in un vicino esercizio commerciale, sottraendo alcuni capi di abbigliamento ed un portachiavi per un valore di circa 160,00 euro.

Dopo aver restituito gli ulteriori prodotti rubati, la donna è stata accompagnata presso gli uffici della Questura dove è stata identificata e segnalata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato