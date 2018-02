Gian Marco Dotta è il nuovo Presidente di Assoconfidi

Gian Marco Dotta è il nuovo Presidente di Assoconfidi, l'Associazione che rappresenta le Federazioni a cui aderiscono i confidi italiani di tutti i settori economici. Vicepresidente di Confidi Sardegna e Presidente di Intergaranzia Italia, Dotta è stato eletto ieri dal Comitato dei Presidenti delle Federazioni, succedendo a Pier Giorgio Piccioli.

La nomina del nuovo Presidente avviene in un momento delicato e molto importante per il mondo dei confidi, e per questo è particolarmente prioritario riaffermarne il ruolo: per valorizzarli come esempio virtuoso di un sistema che, in oltre mezzo secolo di storia, ha sempre saputo porsi al fianco delle Piccole e Medie Imprese, ma ultimamente anche delle Grandi Imprese e dei Professionisti.



Marco Dotta, dopo aver ringraziato il Comitato dei Presidenti Assoconfidi per la nomina e per la fiducia accordata, si è dichiarato pronto a raccogliere la sfida che attende il mondo dei confidi nel prossimo futuro: rafforzare il valore della garanzia offerta dai confidi attraverso il riconoscimento dell’importante ruolo di questi nell’accesso al credito delle imprese. “Il lavoro di Assoconfidi – ha sottolineato Dotta – proseguirà sulle orme di quello già iniziato dal Presidente Piccioli, che ringrazio per l’importante lavoro svolto, e sarà orientato a potenziare il ruolo dei Confidi nel sistema economico e finanziario italiano e il valore della garanzia a sostegno dell’accesso al credito delle PMI”. Assoconfidi è l'associazione a cui aderiscono le 7 federazioni espressione delle Associazioni datoriali rappresentative del sistema dei Confidi italiani, e che rappresenta oltre 250 strutture, ossia la quasi totalità dei soggetti operanti sul mercato che detengono complessivamente oltre 12,5 miliardi di garanzie in essere rilasciate su circa 33 miliardi di finanziamenti bancari a favore di 1,2 milioni di micro, piccole e medie imprese.