Sassari, acqua di nuovo potabile a Latte Dolce

Nel quartiere di Latte Dolce l'acqua è di nuovo potabile. Secondo le ultime analisi compiute dall'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione i parametri sono rientrati nella norma, pertanto il vicesindaco Fabio Pinna ha revocato l'ordinanza che vietava il consumo umano diretto in via Doninzetti, via Cedrino, via Fratelli Vivaldi, via Coghinas, via Flumendosa, via Tirso e via lago di Baratz.



Resta il divieto nei quartieri di Luna e Sole, Carbonazzi, Monte Rosello Alto, Cappuccini, Rizzeddu-Monserrato e Badde Pedrosa dove l'acqua non è adatta al consumo umano diretto ma può essere usata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le strade interessate.