Allerta meteo, ancora neve e gelo in gran parte della Sardegna

La Protezione Civile ha diramato un bollettino per condizioni metereologiche avverse a partire dalle 12 di oggi e fino alle prime ore di domani. Sono infatti previste ulteriori nevicate anche a quote superiori ai 600/700 metri sui settori centro orientali e nord orientali della Sardegna, attualmente in progressiva attenuazione. Dalle 18 di oggi e per tutta la giornata di domani sono previste basse temperature in gran parte della Sardegna e gelate nelle zone interne.La Protezione civile raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione alfondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altrimezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza ANAS n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012.Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web: