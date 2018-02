Mma, tecnici a lezione con Lorenzo Borgomeo

Un'esperienza formativa di alto livello, con uno maestro considerato uno tra i più esperti del settore Mma, che ha permesso ai partecipanti di acquisire e affinare le tecniche di lotta. Il corso di aggiornamento con Lorenzo Borgomeo, tenuto nei giorni scorsi al Tarantini Fight training center è stata un'occasione di crescita per i tecnici del team Tarantini, suddivisi per le specialità Muay thai, pugilato, wrestling e Ju Jitsu. Lorenzo Borgomeo è head coach del team Ufc "Gloria", quella che viene considerata la più importante promotion mondiale di Mma. Borgomeo è allenatore di Alessio di Chirico, fresco vincitore all'Ufc Fight Night in Canada lo scorso dicembre, oltre che di Micol Di Segni e Carlo Pedersoli dominatori al Magnum FC 3.



«Questi corsi di aggiornamento rappresentano un'opportunità di crescita per i nostri tecnici – afferma Angelo Tarantini – oltre che un momento di confronto con professionisti con un forte bagaglio di esperienze». Del team sassarese erano presenti i tecnici Pietro Pintatu, Antonello Loi, Giulio Murittu, Paride Scanu, Andrea Piras e, per la storica Nur Valetudo di Porto Torres, Edoardo Gino e Alessandro Bazzoni. Il coach Lorenzo Borgomeo tornerà a Tarantini Fight training center a marzo.