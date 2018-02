Alghero presenta il cartellone eventi 2018

Alghero presenta il cartellone eventi 2018, con manifestazioni programmate fino al mese di dicembre. In linea con quanto richiesto dal mercato turistico e dagli imprenditori culturali, così da rafforzare la destinazione e creare motivi di promozione del territorio. La città investe sempre di più in cultura, musica, arte, sport e creatività tutto l'anno, con il coinvolgimento attivo di associazioni e artisti in grado di contribuire a rendere la città viva e attraente, oltre l'inverno e l'estate. Un lungo elenco di eventi di grande richiamo caratterizza il 2018 fino al consolidato Cap d’Any. Concerti, mostre, esposizioni, allestimenti urbani ed eventi sportivi internazionali vivacizzano la Riviera del Corallo tutti i mesi dell'anno. Il cartellone "Alghero tutto l'anno" sarà veicolato con campagne di comunicazioni mirate sul territorio regionale, nazione e internazionale. Durante il corso dell’anno verranno promossi e presentati alla stampa e al pubblico i programmi dettagliati di ciascun evento inserito in cartellone. Compatibilmente con le esigenze organizzative, il cartellone eventi 2018 rimarrà in progress, aperto all'inserimento di nuove manifestazioni in corso di definizione. Alcuni eventi potrebbero subire lievi variazioni di data e luogo, per essere costantemente aggiornati sulle ultime novità e per ogni approfondimento è consigliato seguire il sito www.algheroturismo.eu e i canali social Alghero Turismo e Comune di Alghero. In allegato alcuni scatti, il programma in .pdf e il video, liberamente condivisibile, caricato sul canale istituzionale del Comune con alcuni stralci della conferenza stampa odierna.



Il programma degli eventi 2018 della città di Alghero è un lungo elenco di appuntamenti di grande richiamo. Questa mattina la presentazione da parte del Sindaco Mario Bruno, dell’Assessora al Turismo e Cultura Gabriella Esposito e del presidente della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo. Tanti gli eventi che daranno alla città una dimensione internazionale, tra tutti la candidatura a Città Creativa Unesco all'interno del Creative Cities Network: Alghero si presenta il 4 aprile a Parigi con orgoglio, città simbolo in Sardegna per la rara bellezza ambientale e le peculiarità linguistico-culturali che ne fanno un'autentica perla nel Mediterraneo. Dal JazzAlguer al rally mondiale, al contest Jazz del Mediterranio, passando per l’International beach soccer.



Mario Bruno: “Alghero ha una sua programmazione di qualità e di forte attrattiva. Ha creato tutti i presupposti per rafforzare la destinazione e per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Sta facendo in pieno la propria parte, serve adesso una nuova sinergia con Regione e società di gestione aeroportuale per riportare nuovi collegamenti da novembre a febbraio. La candidatura a Capitale della Cultura ci ha dato l’impulso per programmare e mettere a frutto le collaborazioni con Paolo Fresu e Antonio Marras e con le realtà della nostra città per realizzare una strategia fatta di eventi di qualità. Alghero è sempre più parte integrante di una fruttuosa rete di rapporti internazionali in grado di promuovere l’identità e le peculiarità che ci distinguono”. Gabriella Esposito: “Alghero programma con attenzione ed è in grado oggi di proporre un programma di eventi con largo anticipo. Un investimento culturale coordinato, che mette a sistema la vasta proposta della città. Programmare per tempo significa dare opportunità giuste alle realtà imprenditoriali per partecipare e contribuire alla promozione della stagione. L'identità è il traino di un progetto che rende Alghero unica, all'interno di una strategia che guarda ai territori internazionali con cui Alghero è collegata per creare le condizioni di una nuova stagione della destinazione-Alghero". Soddisfatto anche Raffaele Sari Bozzolo : "Tanti appuntamenti che dimostrano quanto Alghero sia appetibile, si inizia con la primavera con numerose proposte mirate. La città racconta sempre il suo volto attraverso la sua identità. Quest'anno, inoltre, si costruirà un ponte con Pesaro nel segno delle affinità tra Alghero e l'anno Rossiniano. E poi il cinema, con il passo avanti della Società Umanitaria che quest'anno propone una formula interessantissima sul tema. Ermal Meta torna ad Aprile, la città gli ha portato fortuna. È un programma che per la prima volta viene presentato a febbraio, e questo rappresenta un fatto unico nella storia dell'Amministrazione cittadina".