La donna di Sorso scomparsa lo scorso agosto telefona alla cognata: "Sono viva, sono a Genova"

"Sto bene, sono a Genova". Margherita Siasi, 51 anni, di Sorso, e scomparsa lo scorso agosto si fa viva e telefona alla cognata. E' tornata a casa la signora Margherita, dopo diversi mesi trascorsi in Liguria, e dopo aver fatto perdere le proprie tracce. La sua scomparsa era stata denunciata pubblicamente; Chi l'ha visto, i quotidiani sardi, diverse trasmissioni dove il suo volto è stato mandato in onda con la speranza che qualcuno potesse riconoscerla e avvertire la famiglia, tutti i suoi parenti si erano mobilitati per cercarla. La signora sta bene anche se sono ancora un mistero i suoi spostamenti e il perchè li abbia fatti.