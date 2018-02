"Differenziamo Alghero" nelle scuole

"Col nuovo servizio d'igiene urbana, ad Alghero migliora il decoro, l'ordine, la pulizia in tutti i quartieri cittadini e cresce sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata. All'estensione graduale del porta a porta si affianca una corposa campagna di comunicazione ambientale rivolta alla cittadinanza, nell'intento di aiutare gli utenti nei piccoli ma significativi gesti quotidiani. Il sostanziale cambiamento nelle abitudini, infatti, paga qualche fisiologica resistenza da parte di sporadici utenti e sconta piccoli e localizzati disservizi monitorati e in corso di risoluzione. DifferenziAmoAlghero, questo lo slogan con cui l'Amministrazione comunale entra in tutte le case degli algheresi per sensibilizzare i residenti, contribuendo così a garantire maggiore pulizia e rispetto dell'ambiente: in distribuzione brochure informative, calendari con le frequenze di raccolta e un glossario da consultare per differenziare i rifiuti nel modo più idoneo. Sensibilizzazione rivolta anche ai più piccoli. Programmati numerosi incontri di educazione ambientale presso le scuole primarie cittadine. I responsabili del nuovo servizio, la Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, insieme ai referenti dei competenti uffici comunali, alla presenza di alcuni educatori ed animatori specializzati sui temi della comunicazione ed educazione civica, hanno incontrato gli alunni delle scuole del Sacro Cuore, Sant'Agostino e Asfodelo. Nei prossimi giorni le "lezioni" - interessanti e coinvolgenti - tutte incentrate sul tema del ciclo dei rifiuti e dell'importanza di una adeguata e corretta separazione delle differenti frazioni, coinvolgeranno gli alunni degli istituti della Cunetta, Argillera, Fertilia, San Giovanni, Santa Maria la Palma, La Pedrera e Maria Immacolata. In allegato alcuni scatti. "



