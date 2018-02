Energia Elettrica. Ecco la pagina per dire no alle bollette maggiorate dai debiti dei morosi

Cliccando sul link sotto riportato si va direttamente alla pagina per firmare la petizione contro la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - sulla quale è stata avviata la consultazione 52/2018, ancora in corso (possono partecipare tutti, anche i singoli cittadini, scadrà il 26 febbraio)-, che si pone l’obiettivo di spalmare sugli utenti finali le morosità relative agli oneri di sistema lasciate dagli operatori insolventi nei confronti dei distributori di rete.