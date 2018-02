La Sardegna si promuove alla 49° edizione della fiera di Monaco

La Sardegna si presenta anche quest’anno a Monaco di Baviera per un nuovo appuntamento della campagna promozionale in Germania, il mercato internazionale principale dell’isola. Fino a domenica 25, infatti, la Sardegna sarà presente, con un suo spazio espositivo di 50mq all’interno del padiglione dell’Ente nazionale Turismo (ENIT) alla 49ma edizione della “f.re.e. – Fair for leisure and travel” di Monaco di Baviera, la fiera tedesca di settore più importante della Germania meridionale, specializzata in vacanza in camper e caravan, cicloturismo, sport acquatici e wellness. A margine della fiera, poi anche uno degli appuntamenti nati dall’accordo con UnionCamere: stasera a Monaco un evento speciale dedicato a più di 50 tra operatori del trade e giornalisti tedeschi per conoscere “L’Isola dei cinque sensi”.Germania, primo mercato. La manifestazione bavarese, che ospita più di 1200 espositori provenienti da 60 Paesi e prevede di superare i 135mila visitatori dell’edizione dello scorso anno, è un evento di grande importanza sotto diversi aspetti. “Prima di tutto – spiega l’assessora del Turismo Barbara Argiolas – coinvolge la Baviera, il principale bacino del nostro primo mercato internazionale. Secondo le prime stime parziali sul 2017, sono stati oltre 380mila gli arrivi dalla Germania nel 2017, che hanno generato 1milione e 830 presenze nelle strutture ricettive isolane: un’ulteriore crescita rispetto al 2016, che era stato già un anno record”. Outdoor e sport. Inoltre, le tematiche della kermesse di Monaco rivestono particolare importanza nella strategia attuata dall’Assessorato del Turismo per le nuove stagionalità e la diversificazione dell’offerta turistica dell’isola. “La f.re.e. – continua Argiolas – è ripartita in aree tematiche dedicate a Viaggi e Turismo, Sport e Tempo libero, Outdoor ed Escursionismo, Salute e Benessere, Nautica e Sport acquatici, Caravan e Roulotte, ambiti sui quali l’Assessorato, con la collaborazione degli enti locali e delle imprese turistiche isolane, sta puntando per affiancare, al grande traino del balneare nei mesi estivi, una serie di prodotti turistici di qualità che rafforzino il trend crescente di arrivi nei mesi di spalla e invernali, sostenuto soprattutto dai mercati stranieri. Quindi Sardegna non più e non solo come terra del mare e dell’ambiente, ma anche come destinazione ideale per il turismo attivo, l’outdoor, lo sport, il turismo enogastronomico e culturale. Abbiamo grandi margini di crescita su questi temi e stiamo rafforzando la nostra azione sui mercati più ricettivi per consolidare i dati positivi di questi anni”.<br><br>20 operatori presenti. Nello spazio della Sardegna, inoltre, venti operatori sardi accreditati dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in rappresentanza di hotel e catene alberghiere, camping, residence e albergo diffuso, tour operator e associazioni turistiche (compresa la Faita, che rappresenta le strutture all’aria aperta), proporranno la loro offerta a buyers e visitatori.“L’isola dei cinque sensi”. A margine della F.re.e., nello spazio multimediale Ziemanns Kochschule, si terrà l’evento speciale “L’Isola dei cinque sensi. Con un set di esperienze sensoriali e multimediali, la Sardegna verrà illustrata a una platea di più di 50 accreditati tra operatori del trade e giornalisti. Per la vista, ci saranno le immagini appositamente realizzate dall’Assessorato del turismo e estratti da Traumschiff, fiction tedesca che nel 2017 ha scelto la Sardegna come location. L’udito verrà stimolato dalla musica tradizionale reinterpretata da Gianluca Dessy e Nico Casu. Gusto e olfatto verranno invece coinvolti dai sapori offerti da Pierluigi Fais , chef testimone della nouvelle vague gastronomica sarda. Infine, per il tatto, alcuni manufatti della tradizione esposti per l’occasione. Sarà poi l’assessora Barbara Argiolas a illustrare i differenti prodotti turistici dall' open air al turismo religioso, dai percorsi gastronomici al wedding. L' evento rientra nel folto calendario di azioni promozionali previste da un accordo stipulato fra l'Assessorato regionale del turismo e Unioncamere Sardegna.